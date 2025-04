Zoo posa em competição de fisiculturismo e surpreende fãs: 'Perfeita'

Seguidores e amigos fizeram uma série de elogios para a influenciadora. "Linda demais, Zoo", disse um perfil. "Essa mulher é um monumento", comentou uma seguidora. "Como uma deusa! Perfeita!", elogiou outra.

Muitos ficaram surpresos com a evolução de Zoo e apoiaram a entrada dela no universo do fisiculturismo. "Eu tô muito chocada com esse corpo, não que você não fosse conseguir, mas posso imaginar tamanha dedicação que deve ser", afirmou uma fã. "Podem criticar, mas ela vai longe nessa nova etapa da vida. Torcendo pra você rodar o mundo nesse meio do fisiculturismo", afirmou outra. "É só o começo", comentou um rapaz.