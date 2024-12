Príncipe Harry pode sentar no banco de testemunhas em julgamento dos jornais de Murdoch

Por Michael Holden

LONDRES (Reuters) - O príncipe Harry poderá ser interrogado por quatro dias no banco de testemunhas pelos advogados do News Group Newspapers (NGN), de Rupert Murdoch, quando seu processo contra a editora for a julgamento no mês que vem, disse o Tribunal Superior de Londres nesta terça-feira.

O filho mais novo do rei Charles está processando o NGN por supostas atividades ilegais realizadas por jornalistas e detetives particulares trabalhando para seus jornais, o The Sun e o extinto News of the World, entre 1996 e 2011.