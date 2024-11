"Wicked" e "Gladiador 2" começam com força batalha das bilheterias

"Gladiator 2", a sequência da Paramount Pictures de um vencedor de melhor filme há duas décadas, arrecadou 6,5 milhões de dólares em seu dia de estreia na quinta-feira.

As vendas de ingressos do que alguns apelidaram de "Glicked" colocam os filmes no ritmo para ficarem atrás apenas do confronto entre "Barbie" e "Oppenheimer" em julho de 2023.

As vendas domésticas combinadas de "Wicked" e "Gladiator 2" estão projetadas para chegar a 215 milhões de dólares até domingo. "Barbie" e "Oppenheimer" arrecadaram, juntos, quase 245 milhões de dólares nos cinemas norte-americanos durante seu fim de semana de estreia.

O fervor pelos filmes deste fim de semana é um sinal positivo para as cadeias de cinemas, como AMC Entertainment, Cineplex e Cinemark. As vendas de ingressos de cinema nos EUA e no Canadá têm ficado abaixo dos níveis anteriores à pandemia, conforme os cinemas enfrentam a concorrência do streaming e as interrupções causadas pelas greves de Hollywood.

"Wicked" é baseado em um musical da Broadway que conta a história de uma estudante de magia de pele verde que se torna a Bruxa Má do Oeste. Estrelado por Ariana Grande e Cynthia Erivo, o filme deve liderar as bilheterias domésticas no fim de semana, com vendas entre 120 milhões e 140 milhões de dólares.

"O filme está envolto em um conto de fadas, mas o objetivo é descobrir a verdade real", disse o diretor Jon M. Chu à Reuters na estreia do filme em Londres, quando perguntado sobre o amplo apelo da história.