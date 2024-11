Homens mascarados invadiram propriedade do Castelo de Windsor, segundo The Sun

A polícia local disse que os policiais foram chamados para uma denúncia de um roubo em terras da Crown Estate em Windsor, a oeste de Londres, pouco antes da meia-noite de 13 de outubro.

"Os criminosos entraram em uma fazenda e fugiram com uma picape Izuzu preta e um quadriciclo vermelho. Eles então fugiram em direção à área de Old Windsor/Datchet", disse a Thames Valley Police em um comunicado enviado por email. "Nenhuma prisão foi feita até o momento e a investigação está em andamento."

O Palácio de Buckingham não quis comentar.

O Castelo de Windsor já havia enfrentado um problema de segurança em 2021, quando as autoridades prenderam um homem com uma besta no terreno do castelo que disse que queria matar a rainha Elizabeth.

(Reportagem de Sachin Ravikumar)