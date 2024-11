Juan Luis Guerra leva principais prêmios do Grammy Latino

O single "Mambo 23" ganhou o prêmio de gravação do ano, outro sinal de resistência para Guerra, uma estrela internacional desde o álbum "Bachata Rosa" de 1990. Guerra e a 4.40 também levaram o prêmio de melhor música tropical com "Mambo 23".

Para a gravação do ano, eles venceram concorrentes mais jovens, como Anitta, que foi indicada por seu megahit "Mil Veces" (Mil Vezes), a superestrela Bad Bunny por "Monaco" e Karol G por "Mi Ex Tenía Razón" (Meu Ex Estava Certo).

Enquanto isso, o uruguaio Jorge Drexler, de 60 anos, conquistou a canção do ano por "Derrumbe" (Colapso), adicionando um Grammy Latino à sua estante junto com seu Oscar de canção original de 2005 por "Al Otro Lado del Río" (Do Outro Lado do Rio) do filme de 2004 "Diários de Motocicleta".

A cantora e compositora colombiana Ela Taubert, 24, levou para casa o prêmio de melhor artista revelação, após apresentar uma versão bilíngue de sua canção "¿Cómo Pasó?" (Como Aconteceu) com Joe Jonas, dos Jonas Brothers.

A academia reconheceu Carlos Vives, 63, como Personalidade do Ano, celebrando como o colombiano reviveu a música tradicional vallenato quando ele estourou na cena com o álbum de 1993 "Clásicos De La Provincia" (Clássicos da Província).

Vives infundiu o gênero caribenho, distinto pelo uso generoso do acordeão, com um som de rock, e ganhou 18 Grammys Latinos entre suas 47 indicações.