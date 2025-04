The Last of Us retoma dramas humanos em mundo pós-apocalíptico em 2ª temporada

"A arte de contar histórias é catártica de tantas formas. É a maneira como os seres humanos fizeram testemunho da vida, seja com impressões de mãos nas paredes de uma caverna até um programa de TV como este", analisa Pascal. "E sob circunstâncias tão extremas, acho que há uma espécie de prazer muito saudável e às vezes doentio nessa catarse para ver relações humanas em crise e dor e, inteligentemente, desenhar uma alegoria política e social", complementa.

No game The Last of Us: Parte II, os jogadores começam a história controlando a personagem Abby, sem que conheçam nada de seu passado. O 1º capítulo da nova etapa, no entanto, muda a proposta e apresenta logo de cara a nossa antagonista em busca de vingança, interpretada por Kaitlyn Dever.

"No jogo, você imediatamente forma uma conexão empática com ela porque vocês estão sobrevivendo juntos, correndo pela neve, lutando contra infectados e, assim, podemos reter coisas e fazer disso um mistério que será revelado mais tarde", justifica Druckmann. "Não podíamos fazer isso na série porque você não está jogando como ela. Se fôssemos seguir um cronograma muito semelhante, os espectadores teriam que esperar muito tempo", acrescenta.

Kaitlyn, expoente de outros seriados populares como Justified, Dopesick e Inacreditável, diz ser fã do jogo há muitos anos. "Eu estava nervosa, ansiosa, mas também muito animada [para entrar em The Last of Us]. Realmente senti que estava sendo cuidada e protegida por Craig e Neil de uma maneira que nunca realmente experimentei antes", conta.

No ano inaugural, o lastro emocional do enredo fora elevado à potência máxima no episódio Long, Long Time, no qual o terror das criaturas zumbificadas foi substituído pela história de amor do casal Bill e Frank. Tratava-se de uma obra com sustentação própria, à margem da narrativa principal. Os realizadores revelaram que um capítulo de moldes similares será exibido em breve.

"Há um episódio muito especial e lindo nesta 2ª temporada, dirigido por Neil, que é diferente. Não é 'Bill & Frank', mas é algo próprio porque precisava ser assim", afirma Mazin, evitando entregar qualquer tipo de spoiler.