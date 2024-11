Receita da Paramount frustra expectativa com queda em TV a cabo e filmes, apesar de ganhos no streaming

(Reuters) - A Paramount Global divulgou nesta sexta-feira resultados financeiros abaixo das estimativas, com problemas nos setores de filmes e de tevê a cabo com peso maior do que o forte crescimento de assinantes no serviço de streaming por conta do retorno da NFL.

Com uma programação que incluiu a National Football League (NFL), a segunda temporada da série policial “O Rei de Tulsa” e o filme de terror "Silencioso: Dia Um”, o serviço de streaming Paramount+ adicionou 3,5 milhões de assinantes no terceiro trimestre.

O número foi melhor que as estimativas de 2,46 milhões de novos assinantes da Visible Alpha e marcou uma forte recuperação em relação aos 2,8 milhões de assinantes que o serviço perdeu no trimestre anterior.