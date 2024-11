Princesa britânica Kate participará dos eventos do Dia da Lembrança

O Palácio de Buckingham informou que Kate, seu marido, o príncipe William, e o rei Charles estão entre os membros da realeza que participarão dos eventos do Dia da Lembrança no sábado e no domingo.

A principal cerimônia do Dia da Lembrança, no memorial de guerra Cenotaph, no centro de Londres, é realizada no domingo mais próximo ao dia 11 de novembro para marcar o fim da Primeira Guerra Mundial e presta homenagem àqueles que perderam suas vidas no conflito.

O palácio disse que a participação da rainha Camilla no evento está sujeita a aconselhamento médico mais próximo, depois que ela sofreu uma infecção no peito.

O próprio Charles está em tratamento contra um câncer diagnosticado em fevereiro, embora tenha viajado recentemente para a Austrália e Samoa.

Em entrevista à mídia britânica na quinta-feira, William disse que o ano passado provavelmente foi o "mais difícil" de sua vida, depois que Kate e seu pai Charles foram diagnosticados com câncer.

(Reportagem de Catarina Demony)