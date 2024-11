Príncipe William chega à África do Sul para viagem com foco no clima

CIDADE DO CABO (Reuters) - O príncipe britânico William desembarcou na Cidade do Cabo na segunda-feira para uma viagem de quatro dias à África do Sul, centrada em seu Prêmio Earthshot anual para inovadores ambientais.

O herdeiro do trono britânico participará de uma cúpula global sobre vida selvagem e se reunirá com o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, durante a viagem, que é a primeira que ele faz à África do Sul desde 2010.

Na quarta-feira, ele participará da cerimônia de premiação do Earthshot Prize, que dá a cinco vencedores 1 milhão de libras (1,3 milhão de dólares) cada um para desenvolver projetos que abordem as mudanças climáticas e outras questões ambientais.