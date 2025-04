Qual Heleninha de 'Vale Tudo' é mais velha? Idade dos atores vai te 'bugar'

Versão original: Antonio Fagundes, à época com 39 anos

Remake: Renato Góes, 38 anos

As pessoas nos anos 1980 pareciam ser mais velhas?

Muitos espectadores ficaram surpresos ao saber a idade dos atores da versão original de 'Vale Tudo'. Na década de 1980, os jovens entre 20 e 30 anos, por exemplo, pareciam (aos olhos de hoje) muito mais velhos, não só pela aparência física, mas também pelas roupas e pelos penteados que estavam na moda à época.

Se liguem nas idades dos participantes do programa "Namoro da TV", apresentado por Sílvio Santos, em 1986 pic.twitter.com/KdiAdqxe2Z -- Luan Araujo (@luanaraujo90) June 6, 2024

Em muitos casos, um estilo de vida mais saudável pode justificar a aparência mais jovem. Atualmente, mais pessoas praticam exercícios físicos, há um cuidado maior com a alimentação e hábitos prejudiciais como o cigarro já não são mais bem vistos como antigamente.

No entanto, mais do que uma mudança na forma de cuidar do corpo, houve, principalmente, uma revolução comportamental. Por muito tempo, se esperava um certo padrão de comportamento de uma pessoa de acordo com a sua idade, estado civil e até profissão. Neste sentido, uma mãe, por exemplo, se sentia impedida de usar roupas curtas, enquanto mulheres de 40 anos não se sentiam confortáveis para ter cabelo comprido.