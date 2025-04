Corpo de Edy Star será velado hoje em São Paulo

O corpo do artista Edy Star, que morreu ontem em São Paulo, será velado hoje, a partir das 10h, no Cemitério do Araçá.

Edy tinha 87 anos e estava internado na UTI do Complexo Hospitalar Heliópolis, em São Paulo, após sofrer um acidente doméstico na semana passada. De acordo com Ricardo Santhiago, biógrafo do músico, Star sofreu com atrasos a seu tratamento pós-acidente e seu estado de saúde ficou cada vez mais grave.