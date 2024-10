Filhos de Christopher Reeve querem honrar sua honestidade no filme "Super/Man"

O filme apresenta entrevistas com seus três filhos, Matthew, Alexandra e William, e um rico arquivo de filmagens caseiras antes e depois do acidente do ávido esportista em 1995, mostrando tanto os momentos de ternura quanto os mais desafiadores.

Reeve, que estrelou quatro filmes do "Superman" e outros, morreu em 2004 de insuficiência cardíaca, aos 52 anos. Sua esposa, Dana, morreu 17 meses depois de câncer de pulmão. Ela tinha 44 anos.

"Foi um grande salto no escuro, decidimos dar entrevistas e entregar nossos filmes e confiar que (os diretores) fariam justiça à história de nosso pai e de Dana, o que eles fizeram", disse Alexandra Reeve à Reuters.

"Mas também é totalmente um presente. Ficamos sentados na sala de exibição (depois de ver o filme pela primeira vez)... e eu me lembro das luzes se acendendo no fim e... uma das primeiras coisas que eu disse foi: 'Vocês acabaram de nos dar duas horas com nossos pais novamente'".

Os filhos de Reeve e os codiretores Ian Bonhote e Peter Ettedgui disseram que o filme busca um equilíbrio, mostrando os pontos fortes e fracos de Reeve. Ele é ouvido falando sobre sua luta contra a fama e a vida após o acidente.

"Ele sempre foi honesto e sempre foi muito aberto e sincero... após o acidente, ele foi muito franco sobre... quaisquer contratempos médicos, sobre suas esperanças de pesquisa no futuro", disse Matthew Reeve, acrescentando que o filme queria "honrar esse aspecto de sua honestidade".