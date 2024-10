Canções do Silêncio: Jovens atores apresentam o primeiro musical para surdos da Indonésia

JACARTA (Reuters) - Em um teatro de Jacarta, a música pulsava nos alto-falantes enquanto um grupo de jovens artistas estrelava um musical, iluminado por luzes multicoloridas no palco. Mas ninguém estava cantando.

A trupe teatral Fantasi Tuli (Fantasia Surda) estava apresentando o primeiro musical da Indonésia com artistas e staff em sua maioria surdos no sábado, usando telas ao redor do palco que mostravam o diálogo e as letras enquanto os atores se apresentavam com suas expressões faciais e linguagem de sinais.

O musical "Senandung Senyap" (Canções do Silêncio) retrata a situação dos alunos de uma escola de ensino médio para crianças com deficiência. As diretoras Hasna Mufidah e Helga Theresia criaram o espetáculo para aumentar a conscientização e promover o uso da linguagem de sinais.