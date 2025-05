Holly Madison sobre sexo em grupo com fundador da Playboy: 'Foi nojento'

Holly Madion, 45, fala sobre relação com Hugh Hefner, fundador da revista Playboy, que morreu em 2017.

O que aconteceu

Modelo opinou sobre sexo em grupo na mansão da Playboy. "História muito diferente quando sozinhos e quando estávamos com todo mundo no quarto. Com todo mundo no quarto, foi nojento. Odiei. Deixei bem claro que odiava", declarou no podcast In Your Dreams.

De acordo com ela, a diferença de 53 anos entre eles não prejudicava a relação sexual. "Se fôssemos só eu e ele, seria muito mais normal do que você imagina. Ninguém acredita", indicou.