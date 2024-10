Rei Charles encontra representantes da comunidade indígena em Sydney após ser cobrado por senadora

Por Kirsty Needham

SYDNEY (Reuters) - O rei Charles, do Reino Unido, foi abraçado por um ancião indígena após uma cerimônia de boas-vindas nesta terça-feira no local de nascimento do movimento de direitos civis dos aborígenes urbanos da Austrália, em Sydney, um dia depois de ter sido alvo de críticas de uma senadora indígena em Canberra.

Charles encontrou anciãos indígenas no Centro Nacional de Excelência Indígena no centro da cidade de Redfern, onde foi abraçado pelo ancião Michael Welsh, e uma mulher se apresentou como membro da Stolen Generation (Geração Roubada) -- uma referência às crianças aborígenes sistematicamente removidas de suas famílias décadas atrás. "Bem-vindo a este país", disse.