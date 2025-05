Beijo comprometedor movimenta o capítulo de hoje de 'Dona de Mim'

No capítulo desta terça-feira (6) de "Dona de Mim" (Globo), Leo não conta para Stephany que foi demitida. Em seguida, Samuel decide ligar para Leo, mas não consegue falar com ela. Mais tarde, o rapaz se diverte com Sofia, mostrando seu lado carinhoso com a irmã.

Depois, Davi encontra Leo na Feira de São Cristóvão e surge um clima entre os dois novamente. Ao final, Marlon vê Leo beijar Davi.