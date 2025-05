Camila Loures relata cancelamento de voo após ataque com míssil em Tel Aviv

Camila Loures, 30, usou as redes sociais para relatar o imprevisto que impediu sua viagem para Israel.

O que aconteceu

Camila estava no Brasil tentando embarcar para Israel, mas seu voo foi cancelado. A influenciadora embarcaria em São Paulo com destino à Madrid, na Espanha, e depois pegaria um segundo voo com destino a Tel Aviv, em Israel.

Um ataque míssil fez com que voo Madrid x Israel fosse cancelado. O artefato caiu próximo ao aeroporto de Tel Aviv, segundo a influenciadora, comprometendo as operações aéreas na região. "Na verdade nosso voo é do Brasil para Madrid e de Madrid para Tel Aviv. O que foi cancelado foi o de Madrid para Tel Aviv. Até mais informações, não podemos ir daqui [Brasil] para Madrid. Os dois trechos tem que estar liberados para nós sairmos do Brasil", explicou Loures.