Morre Félix Junior, um dos maiores nomes do violão brasileiro, aos 44 anos

O músico Hamilton de Holanda, com quem Félix trabalhou, também lamentou sua morte. "Muito triste com a partida repentina do amigo, grande músico, compositor, violão 7 cordas, Félix Junior. Que os anjos te recebam com a grande música eterna do universo."

O perfil oficial de Felix Júnior informou que o velório vai acontecer no domingo (27). "O corpo será velado em Brasília, onde será cremado. As cinzas, encaminhadas para Pirapora/MG onde serão expandidas no Rio São Francisco quando na Missa de 7º dia."

A causa da morte não foi divulgada.