Justin Bieber posta homenagem após morte do avô: 'Te vejo no céu'

O artista também postou um vídeo dele criança abraçando o avô. Na legenda, Bieber escreveu: "Te amo, Papa, te amo e vou sentir saudade para sempre".

Leia abaixo a homenagem completa.

"Papa, eu sempre peguei todo seu dinheiro. Lembro de você me dizendo: 'Sua avó te deu uma mesada de 20 dólares para a semana!'. Eu sempre convencia você a gastar com lanches no jogo de hóquei nas sextas à noite - relutante, você sempre me dava tudo: Corn Nuts, Skittles, chicletes, Chuck a Puck, Slush Puppies.

Lembro dos árbitros da liga júnior, Beatty, Fagon, Flanagan. Obrigado por aguentar os gritos do meu avô quando vocês faziam suas decisões, ele não era tímido em dizer que vocês estavam sendo m*rdas.

Mal posso esperar para te ver novamente no céu. Até lá, seu que você está assistindo lá de cima, provavelmente ainda gritando com Beatty ou Flanagan por não verem as manobras no canto. Vou sentir saudade, vai doer, e vou sentar e me permitir lembrar de todos os bons tempos que tivemos juntos".