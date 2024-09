Harvey Weinstein se declara inocente de crimes sexuais em apelação

"Sou inocente", disse Weinstein enfaticamente quando questionado sobre a sua apelação.

Weinstein compareceu ao tribunal em uma cadeira de rodas, vestindo um terno escuro e uma gravata azul, com um grande curativo na mão direita.

Jurados consideraram Weinstein culpado de estupro e agressão sexual em fevereiro de 2020, menos de dois anos e meio após acusações de má conduta sexual fizeram do caso Weinstein o estopim para o movimento #MeToo.

Mas a mais alta instância jurídica estadual, o Tribunal de Apelações, anulou a condenação e a sentença de 23 anos em abril, alegando que ele não teve um julgamento justo porque o juiz permitiu o testemunho de mulheres que Weinstein não foi acusado de agredir.

Weinstein negou encontros sexuais não consensuais com qualquer pessoa. O juiz do caso, James Burke, não foi reconduzido ao tribunal após o término de seu mandato no final de 2022.

(Reportagem de Jack Queen)