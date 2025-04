Quando Odete Roitman chega em 'Vale Tudo'? Vilã vai virar a trama do avesso

Do seu luxuoso apartamento em Paris, a empresária diz que vai viajar acompanhada e que ficará num hotel, de preferência, que não tenha turistas brasileiros circulando pelos corredores. 'Quanto menos eu ouvir falar português, melhor", declara.

Odete Roitman (Debora Bloch) e Celina (Malu Galli) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

A expectativa da chegada de Odete gera uma tensão na família e mexe profundamente com todos, especialmente, com Heleninha (Paolla Oliveira). Em cenas previstas para irem ao ar na segunda (28), a artista plástica fica muito ansiosa, temendo as críticas que a mãe pode fazer a ela.

Sem ninguém saber, compra uma garrafa de uísque, mas luta contra a vontade de beber e acaba jogando um copo cheio contra a parede, assustando sua tia Celina e Eugênio (Luis Salem), que correm para acudi-la. Mas eles não contavam que ela tinha mais uma garrafa de uísque escondida.

Heleninha (Paolla Oliveira) aparece bêbada e cai da escada em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Quando Odete finalmente chega, Heleninha surge embriagada, deixando todos em choque, e confronta sua mãe. A ex-mulher de Marco Aurélio (Alexandre Nero) defende as escolhas de Celina, que são criticadas pela irmã.