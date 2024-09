"Shogun" lidera briga pelo Emmy em drama, e "The Bear" busca repetir vitória em comédia

Naquela cerimônia de janeiro, Ayo Edibiri, de "The Bear", foi escolhida melhor atriz coadjuvante de comédia. Agora ela está concorrendo como atriz principal, o que a coloca contra a estrela de "Hacks", Jean Smart, que ganhou dois Emmys por seu papel como a comediante septuagenária Deborah Vance.

"Hacks", da HBO, é visto como o único programa com chance de derrotar "The Bear". Devido ao calendário das temporadas anteriores, os dois nunca competiram um com o outro no Emmy, e a terceira temporada recém-concluída de "Hacks" foi amplamente considerada como a sua melhor.

"Acho que "The Bear" ainda tem força para vencer", disse Joyce Eng, editora sênior do site de premiações Gold Derby.

Outros concorrentes de comédia incluem "Abbott Elementary", da ABC, e "Only Murders in the Building", do Hulu.

"Baby Reindeer", sobre um barman perseguido por uma cliente, lidera a disputa de melhor série limitada. O comediante e astro escocês Richard Gadd disse que a série da Netflix é baseada em sua história real, embora um processo por difamação argumente que o comportamento da perseguidora é exagerado.

Os concorrentes para séries limitadas incluem o thriller psicológico da Netflix, "Ripley", "Fargo", do FX, e "True Detective: Night Country", da HBO, estrelado pela atriz principal indicada Jodie Foster.