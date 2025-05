Halle Bailey acusa ex de violência física e psicológica e consegue ordem de restrição

A atriz e cantora Halle Bailey, conhecida por protagonizar o live-action A Pequena Sereia, conseguiu na Justiça uma ordem de restrição temporária contra seu ex-namorado, o rapper e influenciador DDG, após denunciá-lo por violência. A informação foi publicada inicialmente pelo site TMZ e confirmada pela revista People, que teve acesso aos documentos do processo.

Bailey afirma ter sofrido diversos episódios de agressão física e psicológica, com registros desde janeiro deste ano. A medida protetiva também estende a restrição ao filho do casal, Halo, de 1 ano. DDG está proibido de ter contato com ambos, e deve manter distância inclusive de locais frequentados por eles, como o colégio da criança.

A estrela de A Pequena Sereia afirma nos autos que era frequentemente xingada pelo ex-companheiro com palavras como "vadia" e "maligna", inclusive na frente do filho. Ela diz que DDG criava "dramas" de forma proposital em lives para seus milhões de seguidores, inventando histórias de que ela estaria com outros homens ou impedindo o contato entre pai e filho, o que, segundo Bailey, nunca ocorreu.