Chico Barney: 'Vale Tudo' merece uma CPI pelo fracasso na Globo

Um dos principais assuntos da semana é a CPI das Bets, em que influenciadores como Virginia Fonseca e Rico Melquiades estão sendo chamados para depor sobre a divulgação de sites de apostas. Em paralelo, a novela "Vale Tudo" enfrenta dificuldades de emplacar na Globo e, para Chico Barney, também deveria ser fiscalizada pelo Poder Legislativo. Este foi um dos temas do Central Splash desta quarta-feira (14)

A novela teve um desempenho ruim de audiência na última segunda-feira (12), sendo a trama com a pior performance entre as que estão na grade da emissora, como "Garota do momento", "Dona de Mim" e a nova exibição de "A Viagem".