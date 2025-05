Warner volta atrás e anuncia que Max voltará a ser chamada de HBO Max

"Nenhum consumidor hoje diz que quer mais conteúdo, mas a maioria dos consumidores diz que quer um conteúdo melhor", afirmou a Warner.

Até o momento, a empresa não revelou uma data para o serviço voltar a se chamar HBO Max, mas é provável que uma atualização dos aplicativos, sites e redes sociais aconteça ainda este ano.

O perfil da Max Brasil até brincou no Twitter sobre o troca-troca do nome: "Sim, voltei a me chamar HBO Max. E sim, eu sei que vocês nunca pararam de me chamar assim".