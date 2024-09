Tommy Hilfiger aposta em looks náuticos na Semana de Moda de Nova York

NOVA YORK (Reuters) - O estilista norte-americano Tommy Hilfiger apresentou um tema náutico para Primavera-Verão 2025 na Semana de Moda de Nova York, revelando sua mais recente coleção a bordo de uma balsa desativada de Staten Island.

Hilfiger disse que escolheu a embarcação, de propriedade dos comediantes Colin Jost e Pete Davidson, para seu desfile no último domingo porque ela combinava com o tema da linha, com muitos xadrezes, listras e suéteres de tricô.

"Estávamos pensando que deveríamos estar na água ou no barco... entramos em contato com eles (Jost e Davidson) e aconteceu de estar disponível", disse Hilfiger à Reuters.