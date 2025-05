Kim Kardashian diz em tribunal de Paris que pensou que fosse morrer em roubo de joias em 2016

"Achei que ia morrer", disse ela no tribunal. "Pensei na minha irmã, pensei que ela entraria e me veria morta a tiros e teria essa lembrança para sempre."

Kardashian chorou ao relembrar o início do ataque, no qual os suspeitos, vestidos com uniformes da polícia, são acusados de amarrá-la com zíperes e fita adesiva antes de fugirem com joias, incluindo um anel de noivado de US$4 milhões dado a ela por seu então marido, o rapper Kanye West (agora conhecido como Ye).

"Estávamos indo embora na manhã seguinte, então eu estava arrumando as coisas, eram cerca de 3 horas da manhã. Ouvi um barulho de passos subindo as escadas quando eu estava na cama", disse ela.

"E no meu quarto entraram alguns policiais, ou que eu presumi que fossem policiais, pois estavam usando uniformes da polícia."

"Então ouvi um dos senhores dizer 'ring! ring!' em inglês, com sotaque, apontando", afirmou.

"Eu estava bastante nervosa e olhei para o recepcionista e disse a ele o que iria acontecer conosco, que eu tinha que voltar para casa para meus bebês", disse Kardashian.