James Earl Jones, ator conhecido pela voz de Darth Vader, morre aos 93 anos

Portador de diabetes durante muito tempo, Jones morreu em casa cercado de familiares, segundo o agente Barry McPherson.A causa da morte não foi divulgada.

Ele tinha uma grande presença física no palco e na televisão, assim como nos filmes, mas seria uma estrela mesmo se seu rosto jamais fosse visto, já que sua voz teve uma carreira própria. A inconfundível voz repleta de graves conseguia imediatamente inspirar respeito -- como o sábio pai Mufasa em "O Rei Leão" e vários outros papéis Shakespearianos -- ou instigar terror, como o Darth Vader de Star Wars.

Jones gargalhou quando um entrevistador da BBC perguntou se ele se ressentia por ser sempre associado com Darth Vader, um papel que demandava apenas sua voz em poucas linhas de texto, enquanto outro ator fazia o trabalho no set com a fantasia.

"Amo fazer parte daquele mito, daquele culto”, disse ele, acrescentando que ficava feliz em atender aos pedidos dos fãs que imploravam por ouvi-lo falar o famoso “Eu sou seu pai” para Luke Skywalker, interpretado por Mark Hamill.

"Descanse em Paz, pai", escreveu Hamill em postagem no X nesta segunda-feira, adicionando um emoji de coração partido sobre a reportagem detalhando o falecimento de Jones.

Jones disse que não ganhou muito dinheiro pelo papel de Darth Vader -- apenas 9 mil dólares no primeiro filme -- e que ele considerava aquele apenas um trabalho de efeitos especiais. Ele nem pediu para ser adicionado nos créditos dos dois primeiros filmes da franquia.