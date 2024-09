Fãs do Oasis experimentam problemas técnicos na venda de ingressos de turnê

A Ticketmaster disse que seu site não caiu e que a fila estava andando enquanto os fãs compravam ingressos, mas disse que os ingressos são limitados, já que o show em Dublin, na Irlanda, está esgotado.

A Gigsandtours agradeceu a paciência das pessoas e disse que houve "uma demanda extremamente alta".

Ao mesmo tempo, alguns ingressos foram colocados à venda em sites de revenda como o Viagogo por até 8.000 libras (10.500 dólares).

O Oasis anunciou 17 shows no Reino Unido e na Irlanda, com o primeiro previsto para acontecer em Cardiff em julho de 2025, seguido por noites em Manchester – onde a banda foi formada em 1991 – Londres, Edimburgo e Dublin.

O grupo, cujo álbum de estreia "Definitely Maybe" foi lançado há 30 anos, se separou em 2009 quando o guitarrista e compositor principal Noel Gallagher disse que não poderia mais trabalhar com seu irmão mais novo, Liam, o vocalista principal da banda.

No seu auge, na década de 1990, o Oasis exemplificou o crescente apelo do Britpop, com sucessos como "Wonderwall", "Live Forever" e "Champagne Supernova".