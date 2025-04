Cantor morre quatro meses após começar tratamento contra leucemia

Igor Rodrigues, cantor sergipano conhecido como Igor Rodsi, morreu hoje aos 44 anos de idade. Igor estava desde dezembro em tratamento contra leucemia.

O que aconteceu

O anúncio da morte foi feito nas redes sociais do cantor. "Hoje, o céu ganhou uma nova canção. Nosso querido Igor Rodsi partiu em viagem para um novo plano. Mas nos recusamos a falar em Igor no tempo 'passado' porque ele é presente nas pessoas com quem ele conviveu e em sua arte que permanece."