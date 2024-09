Nicole Kidman se sente "exposta e vulnerável" com drama sexual em Veneza

"Babygirl" revela diferenças profundas na maneira como as gerações mais jovens e mais velhas veem o sexo em uma cidade onde reina o politicamente correto.

"Acho que, em geral, há uma confusão sobre como (...) se comportar no sexo também", disse Dickinson, elogiando o trabalho do coordenador de intimidade que ajudou os atores a superar seus limites naturais.

"É sempre estressante construir uma cena de qualquer maneira, então você acrescenta algo íntimo a ela e fica muito vulnerável", disse ele.

Definindo o tom do filme, "Babygirl" começa com um close-up de Kidman quando ela não consegue atingir o orgasmo com o marido, iniciando sua busca por satisfação em outro lugar.

"A enorme lacuna do orgasmo... ainda existe, pessoal. Tomem nota, homens", disse Reijn aos risos, acrescentando esperar que seu filme "funcione como um tributo ao amor próprio e à liberação".

Kidman, que ganhou o Oscar de Melhor Atriz por sua interpretação de Virginia Woolf em "As Horas", em 2002, trabalhou com muitos dos principais diretores homens de sua geração, mas disse que há alguns anos decidiu promover mulheres cineastas, como Reijn.