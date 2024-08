Estrelas e sexo se destacam no sensual Festival de Cinema de Veneza

"Temos, é claro, muitos cineastas excelentes, alguns dos filmes mais esperados da nova temporada, mas muitas descobertas, novos talentos de todo o mundo. Portanto, é realmente um espelho do cinema contemporâneo", disse Barbera.

No total, 21 filmes serão exibidos na competição principal, incluindo o primeiro filme em inglês do diretor espanhol Pedro Almodóvar, "The Room Next Door", estrelado por Swinton e Julianne Moore sobre um relacionamento tenso entre mãe e filha.

"Eu ficaria surpreso se alguns dos filmes não fossem exibidos novamente na cerimônia do Oscar. 'Coringa' é um deles, 'Queer', de Luca Guadagnino, também (e) o filme de Almodóvar é muito bom", disse Barbera, que fez sua seleção a partir de cerca de 4.000 candidatos.