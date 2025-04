Anos 50: Ex-BBBs se reencontram na casa de Diego Hypolito, no Rio

O clima de amizade do BBB 25 ultrapassou os muros da casa mais vigiada do Brasil. Os integrantes do Quarto Anos 50 se reuniram hoje e mostraram que a amizade segue firme.

O que aconteceu

Desta vez, a reunião aconteceu na casa do ginasta Diego Hypolito, no Rio de Janeiro. Estiveram presentes, além do ginasta, sua irmã Daniele Hypolito, Guilherme e sua esposa, Letícia, Delma, Vitória Strada e o ator Daniel Rocha.

Diego Hypolito destacou que os laços formados no reality continuam na vida aqui fora. "Reunião. Ufa, folga! Anos 50. Amigos fora também do BBB", escreveu nas redes sociais.