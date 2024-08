Banda britânica Oasis pode voltar aos palcos em 2025

Dando a entender que haveria uma notícia iminente, os irmãos publicaram a data "27.08.24" e "8am" no estilo do logotipo da banda nas redes sociais no final do domingo.

Liam também dedicou a música do Oasis "Half the World Away" ao seu irmão durante apresentação no Festival de Reading no domingo.

O Sunday Times, citando fontes do setor, disse que os shows estão planejados para o Heaton Park, em Manchester, onde a banda foi formada em 1991, e para o Estádio de Wembley, em Londres, no verão de 2025 no hemisfério norte.

Também há rumores de uma apresentação no Festival de Glastonbury, segundo o jornal.

Uma turnê em 2025 marcaria o 30º aniversário do segundo álbum "(What's the Story) Morning Glory?", que inclui os singles "Don't Look Back in Anger" e "Wonderwall".

O lançamento de "Roll with It" daquele álbum, em agosto de 1995, colocou o Oasis no mano a mano com "Country House", do rival Blur, em uma batalha pelas paradas que foi aproveitada pela mídia. O Blur conquistou o cobiçado primeiro lugar.