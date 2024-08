AMC registra prejuízo no 2º tri com programação fraca de filmes

A maior rede de cinemas do mundo registrou prejuízo líquido de 32,8 milhões de dólares no trimestre encerrado em 30 de junho, contra lucro de 8,6 milhões de dólares um ano antes.

A empresa informou que sua receita total caiu cerca de 24% no trimestre, para 1,03 bilhão de dólares, em linha com as estimativas dos analistas, de acordo com dados da LSEG.

A AMC, juntamente com outras redes de cinemas, como Cineworld e Cinemark, deve, no entanto, obter algum alívio no trimestre corrente dado o sucesso estrondoso do filme de ação "Deadpool & Wolverine", da Marvel, que chegou às bilheterias no fim de semana.

(Reportagem de Akash Sriram em Bengaluru)