Festival de Veneza recebe estrelas de cinema depois da seca de 2023

"Parece que ele está no papel da sua vida”, disse Barbera.Os filmes de Veneza regularmente antecipam os vencedores do Oscar, incluindo Emma Stone, que venceu o prêmio de melhor atriz por "Pobres Criaturas", e Brendan Fraser, por sua interpretação que ganhou manchetes em "A baleia", de 2023.

Ao todo, 21 filmes vão participar da competição principal, incluindo quatro películas italianas. Uma delas, "Cartas Sicilianas" é baseado na história do chefe mafioso Matteo Messina Denaro, que passou vários anos em fuga, enquanto outro, "Futura Diva" é focado na ascensão das atrizes pornográficas italianas nos anos 1980.

A 81ª edição do festival de cinema mais antigo do mundo começa com uma exibição de "Beetlejuice Beetlejuice", de Tim Burton, que, segundo Barbera, terá no lançamento a maior parte de seu elenco, incluindo Michael Keaton, Ryder, Ortega e Willem Dafoe.

No ano passado, a greve dos atores de Hollywood forçou muitos profissionais a perderem o festival, já que os sindicatos pediram a seus membros para não promover seus projetos, como estratégia para pressionar os grandes estúdios.