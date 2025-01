Sabina Simonato substitui Rodrigo Bocardi no Bom Dia SP, da Globo

A jornalista Sabina Simonato apresentou o Bom Dia SP na manhã desta sexta-feira, 31, depois da demissão de Rodrigo Bocardi por descumprimento de normas éticas da TV Globo. O anúncio foi feito na noite desta quinta, 30. Ela passa a comandar interinamente o programa jornalístico que ocupa as manhãs de segunda a sexta da emissora na Grande São Paulo.

Sabina tem 40 anos, é formada pela Universidade Metodista de São Paulo em 2006 e começou a carreira na TV como estagiária na TV Cultura. Foi contratada pela TV Globo em 2010 como repórter. Em 2017, entrou no Radar SP, já dividindo bancada com Bocardi e Glória Vanique. No boletim, Sabina era responsável por compartilhar informações e fazer apurações ao vivo.

Em 2020, com a saída de Vanique, Sabina Simonato ganhou mais destaque, chegando a assumir o comando do telejornal na ausência de Bocardi.