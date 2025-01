Quem é Taemin, artista de K-pop que fará show em São Paulo no dia 1º

Taemin é considerado um dos idols mais famosos do k-pop, ganhando apelidos como "Príncipe da Dança" e "Ídolo dos ídolos". Dono de quatro álbuns de estúdio, ele viralizou recentemente com a coreografia de Guilty, um de seus últimos lançamentos.

Além dos trabalhos no ramo da música, ele participou de k-dramas e filmes, como Final Life: Even if You Disappear Tomorrow, Dating Agency: Cyrano, e do reality We Got Married.

Sua chegada em São Paulo foi acompanhada por fãs no aeroporto de Guarulhos. O show de Taemin no Brasil é o segundo que ele faz na América Latina, depois de uma passagem pela Cidade do México.

Os ingressos variam em pacotes de R$ 360 a R$ 2290. A categoria Vvip, única que ainda conta com ingressos disponíveis, garante entrada antecipada e soundcheck, despedida individual do artista para os fãs, além de photocard e sorteio de pôsteres exclusivos e autografados. A apresentação ocorrerá às 20h, no Vibra São Paulo.

