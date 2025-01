Internada, Preta Gil faz aparição nas redes sociais

Preta Gil fez uma aparição nas redes sociais nesta quinta-feira, 30, após seu pai, Gilberto Gil, comentar sobre os cuidados que a cantora segue tendo em sua internação.

Ela publicou uma foto maquiada, porém em seu leito do hospital, em seu perfil no Instagram. A filha de Gilberto Gil luta contra um câncer de intestino e realizou uma cirurgia de mais de 20 horas em dezembro do ano passado. Desde então, ela segue internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Gilberto Gil foi o homenageado da Noite da Aclamação em Salvador, na Bahia, e falou sobre a filha, Preta Gil, que enfrenta desde 2023 um câncer no intestino. "Estamos cuidando, embora ela seja cuidada pelo Brasil inteiro", disse, durante entrevista à Quem, publicada nesta quinta, 30.