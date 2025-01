Victor Sampaio fala de término com Fernanda Paes Leme: 'Você me deu o maior presente'

Fernanda Paes Leme surpreendeu seus seguidores na manhã desta quarta-feira, 29, quando anunciou o fim do relacionamento com o empresário Victor Sampaio, com quem tem uma filha, Pilar, de nove meses.

Em seguida, foi a vez de Sampaio se manifestar. Pelas redes sociais, ele disse que o post era mais uma homenagem do que um anúncio. "É uma homenagem pra minha parceira dos últimos quatro anos, uma pessoa maravilhosa, especial, parceira, com quem tive a sorte de passar quatro anos", escreveu.

"Nunca nos desrespeitamos, nos xingamos, levantamos a voz um pro outro e por isso resolvemos nos separar da mesma forma como iniciamos!! Com muito amor e respeito, com chave de ouro", continuou o empresário.