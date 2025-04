Davi Brito vira réu por violência psicológica após ameaçar ex com arma

O Tribunal de Justiça do Amazonas tornou Davi Brito, o campeão do BBB 24, réu em um processo de violência psicológica contra a ex-namorada Tamires Assis. A informação é da Rede Amazônia, afiliada da Globo no estado.

O que aconteceu

Campeão do BBB 24 se tornou réu no dia 8 de abril. Segundo Tamires, musa do Boi Garantido, Davi exibiu uma arma de fogo durante uma videochamada em julho de 2024 e a ameaçou. Ela conseguiu registrar um print do momento em que o campeão do reality show aponta a arma para ela.

Em agosto de 2024, a polícia civil do Amazonas pediu a prisão de Davi à Justiça do estado por ter, segundo as investigações, cometido crime de violência doméstica contra a ex-namorada. Oito meses depois, a Justiça ainda não decidiu se aceita ou não o pedido de prisão