Edilberto e Raissa são os eliminados do segundo paredão do 'BBB 25'

Edilberto e Raissa foram os eliminados do segundo Paredão do BBB 25 nesta terça-feira, 28, com 50,7% dos votos. Os dois disputavam a permanência no programa com Vitória Strada e Mateus e com Diego e Daniele Hypolito, que receberam 43,51% e 5,79% dos votos, respectivamente.

A eliminação que aconteceu nesta terça foi a última em duplas da edição. O apresentador Tadeu Schmidt anunciou que a semana contará com uma nova dinâmica e um novo Big Fone.

No discurso de eliminação, Tadeu falou sobre a "falta de resposta sobre o jogo" no reality. "É difícil saber se está no caminho certo. Para certas coisas, não há dúvida, porque vocês têm as respostas dentro de vocês", disse.