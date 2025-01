Cacau Protásio descobriu pneumonia depois de 'The Masked Singer Brasil'

Cacau Protásio, terceira desmascarada do The Masked Singer Brasil, revelou que descobriu uma pneumonia após o fim das gravações do reality show.

A atriz, que se fantasiou de Dona Lurdes, de Amor de Mãe, deu mais detalhes sobre o diagnóstico durante a sua participação no Mais Você desta segunda-feira, 27.

"Quando eu saí dali, descobri que estava com pneumonia... Eu não sabia que estava doente. Fui gravar pensando que era uma gripe, porque hoje em dia é ar condicionado, sol, calor... Estava gripada e pensei que no próximo [programa] estaria boa", explicou.