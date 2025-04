Diretor de Hollywood recebe sentença bilionária por abusos sexuais

Apesar da gravidade das acusações, Toback optou por não comparecer às audiências. Ele preferiu não se defender em tribunal, sendo julgado à revelia. O julgamento durou sete dias e resultou em uma condenação bilionária, vista pelas vítimas como um marco de justiça.

Mary Monahan, principal denunciante do caso, comemorou a decisão do júri. "Durante anos, carreguei esse trauma em silêncio. Hoje, fomos ouvidas. Este veredicto não é apenas um valor, é um reconhecimento da nossa verdade e da nossa coragem. Ele não pode mais esconder o que fez", disse a atriz que atuou no filme "Star Portal".