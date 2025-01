'Ilhados com a Sogra 2': Fernanda Souza se desculpa após esquecer família de participantes

Nesta quarta-feira, 22, Fernanda usou um novo story para se desculpar pela gafe. "Essa semana, fiz um story para agradecer a todos os envolvidos no sucesso do Ilhados. No momento em que fui agradecer às famílias, eu infelizmente me esqueci de mencionar a família Araújo", reconheceu a apresentadora.

"Já me retratei com eles sobre essa minha falha humana e pedi desculpas para Val, Andressa e Henrique pelo acontecido. Eles conviveram comigo durante o programa e sabem o quanto eu sou amorosa com todos eles. Foi só um lapso de memória! Muito obrigado pela entrega! Vocês são demais!", completou Fernanda.