Brothers discutem saúde mental no 'BBB 25'

Na manhã desta sexta-feira, 17, participantes confinados na casa do BBB 25 discutiram abertamente sobre saúde mental, revelando suas experiências de ansiedade e fobias.

Depois de Diogo Almeida revelar que se sentia agoniado na fantasia de Cuco, quando participou do The Masked Singer Brasil, Diego Hypolito contou que sofre de claustrofobia e chegou a ser internado. "Eu sabia que o Big Brother iria me dar gatilhos. Em 2014, eu fui internado por conta de claustrofobia", revelou.

"Eu não conseguia entrar em túnel. Eu não conseguia entrar em avião. Eu não conseguia entrar em shopping. Eu estava no shopping e, do nada, se não via a porta, eu saía correndo. É uma situação que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo comigo", continuou. "Eu passei cada situação dentro de avião que vocês não têm ideia dos vexames que eu dei em avião. O avião ia fechar a porta, eu gritava", disse o ex-ginasta.