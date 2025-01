Sincerão, discórdia entre as duplas e acusações marcam madrugada do 'BBB 25'

Após ouvir comentários de Diego Hypolito sobre sua preocupação em "jogar sozinho" no reality, Daniele desabafou sobre suas tentativas de se aproximar do irmão caçula e suas cobranças na primeira prova de resistência do programa.

"Diego, muitas vezes, eu tento estar perto de você [...] Ontem você estava falando comigo, me cobrando, me cobrando, me cobrando, e eu estava de boa. Cara, é o jeito dele. Eu não vou me estressar com o meu irmão numa prova, porque é o jeito dele. Ele fez isso comigo a vida toda", comentou.

Dupla no 'olho da rua'

No primeiro Sincerão da edição, os brothers escolheram uma dupla que "joga no seu time" e duas que estão "fora do seu jogo". Com quatro menções de "fora do jogo", a sogra e o genro, Joselma e Guilherme, dormiram fora da casa.

Desentendimento entre irmãs

As irmãs Camilla e Thamiris tiveram uma discussão após a dinâmica e discordaram do comportamento adotado durante o Sincerão. As cariocas precisaram decidir qual dupla iria sofrer uma consequência e divergiram na escolha. Camilla explicou que não votaria em Guilherme e Delma, dupla citada pela irmã para sofrer uma consequência.