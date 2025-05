Afilhado de Caetano e fundador do Porta: quem é o Renato de 'Vale Tudo'

Empresário e dono da Tomorrow Lab em "Vale Tudo", Renato Filipeli é interpretado no remake da novela das 21h por João Vicente de Castro.

Quem é João Vicente de Castro

Conhecido do público a partir do seu trabalho no canal de humor Porta dos Fundos, do qual é um dos fundadores, João se destacou inicialmente no conteúdo produzido lá. Na sequência, se tornou apresentador do Papo de Segunda (GNT).

Ganhou seu primeiro papel em novelas em 2016, em "Rock Story". Voltou ao gênero pouco tempo depois, com um papel de destaque em "Espelho da Vida", em 2018.