Quem é quem em 'A Viagem', novela que será reprisada na Globo?

Ex-namorado de Carmem, envolve-se com Lisa. É sócio de Téo no escritório de arquitetura, mas tem inveja do amigo porque os clientes o procuram mais, e também porque admira Diná.

Fátima (Lolita Rodrigues)

Dona do salão de beleza onde Lisa trabalha. Se envolve com Agenor no decorrer da trama.

Núcleo da pensão

Cininha (Nair Bello)