Marcelo avalia que pode ir com mulher para o Paredão no BBB 25: 'Fomos escolhidos quatro vezes'

Na dinâmica da terça-feira, os confinados foram obrigados a eleger duas duplas que gostariam que ficassem "fora do jogo". O casal Marcelo e Arleane foi escolhido por Aline e Vinícius, Diego Hypolito e Daniele Hypolito, Vitória Strada e Mateus, e Gracyanne Barbosa e Giovanna. Ao todo, foram quatro duplas que votaram neles.

Em conversa com Marcelo e Raissa, Arleane também se mostrou preocupada com a situação. "Como eu conversei com o Marcelo, indiretamente a gente já é alvo. Ontem expressou isso. Mas a gente ainda tem tempo de mudar. A gente já está conversando com a Dani, com o Diego... a gente tem como reverter isso ainda", afirmou a sambista.